أعلنت المذيعة السورية رائدة وقاف التي ناشدت الرئيس السوري أحمد الشرع الكشف عن مصير أخيها المختفي عودته إلى أهله، مؤكدة براءته من أي تهمة أو افتراء بحقه.

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

وكتبت وقاف في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "نشكر الله تعالى على وجودك بيننا يا أخي الحبيب الغالي، البريء من كل تهمة وافتراء.

ووجهت في منشور لها على "فيسبوك": "جزيل الشكر والعرفان لجهود الشيخ أبو عمار ياسر الحاج علي، قائد 'حركة رجال الكرامة' في أشرفية صحنايا أدامكم الله يا أهل المروءة والنخوة".

كما تقدمت بالشكر للشيخ أبو علي خالد محمد الحسين، المسؤول الأمني في صحنايا والأشرفية.

واختتمت: "شكرا لمشاعركم أيها الأصدقاء شكرا لـلهفتكم، لكلماتكم، لمشاركاتكم، ولكل إحساس صادق ومحبة نتمنى من الله أن تدوم بين السوريين للأبد".

وجاء ذلك بعد أقل من يوم على مناشدتها الشرع مساعدتها في معرفة مصير أخيها، بعد اقتياد مجموعة مسلحة له إلى جهة مجهولة.

وقالت في فيديو على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: "نحن لا نريد العيش بخوف نريد العيش في بلدنا بأمان".

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