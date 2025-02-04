الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 يسود القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة كفر الشيخ، انتظارًا لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، نظرًا لأهميتها في تحديد مسارهم التعليمي المقبل، سواء بالالتحاق بالثانوي العام أو الفني، فيما  أكدت مديرية التربية والتعليم التزامها بأعلى معايير الدقة والشفافية خلال جميع مراحل التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.
 

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم

 ومن المقرر إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية  الفصل الدراسي الأول لعام 2025،  مساء اليوم الثلاثاء، بعد اعتمادها رسميا من اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

خطوات الحصول على النتيجة

 ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.


2. اختيار المرحلة التعليمية: تحديد "الصف الثالث الإعدادي".


3. تحديد الفصل الدراسي الأول لضمان ظهور النتيجة الصحيحة.


4. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

 

يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام 66,200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب في الشهادة الإعدادية المهنية.

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 أشار الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن عمليات التصحيح والمراجعة جرت بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، مع التشديد على أهمية السرية الكاملة في جميع مراحل التصحيح حتى إعلان النتائج رسميًا.

 

مجموع درجات الشهادة الاعدادية

يبلغ مجموع درجات الشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة على مدار العام الدراسي، بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. جاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.


يمكن للطلاب حساب النسبة المئوية لنتائجهم باستخدام المعادلة التالية:

 (المجموع الحاصل عليه الطالب ÷ 280) × 100.

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