تعليم كفر الشيخ والمنطقة الأزهرية يبحثان سبل تعزيز التعاون

ناقش الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سبل التعاون مع المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، خلال استقباله الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، لإبرام بروتوكول تعاون بشأن إمكانية الاستعانة إحدى مدارس إدارة فوه التعليمية، لتكون مقرًا للجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي.



وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حرص المديرية على التعاون مع المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، في كافة المجالات، موجها الشكر للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على حسن التعاون، والأفكار البنائية التي تشير إلى التكامل بين الأزهر والأزهر.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يشكر وكيل التعليم علي حسن التعاون



وحرص «شهاوي» على تقديم الشكر لوكيل تعليم كفر الشيخ على حفاوة الاستقبال وحُسن التعاون.

جاء ذلك بحضور علي المغازي، مدير الامتحانات بالمنطقة، وعبد السلام عويضة، مسؤول مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

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