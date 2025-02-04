حصاد الدوري المصري بعد الجولة الـ 11.. الأهلي بدون هزيمة.. بيراميدز الأكثر فوزا.. والزمالك الأقوى هجوما

الدوري المصري، شهدت مسابقة الدوري المصري تسجيل عدد 191 هدفا بعد مرور الجولة الحادية عشر من المسابقة بمشاركة 18 فريقا وإقامة 99 مباراة بواقع 9 مباريات بالجولة الواحدة.

رقم استثنائي للأهلي

ونجح النادي الأهلي في تحقيق رقم استثنائي في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بعد حفاظه علي سجله خاليا من الخسارة بعد مرور الجولة الحادية عشر.

الزمالك يتفوق علي بيراميدز والأهلي

وتفوق الزمالك علي بيراميدز والأهلي بعد مرور الجولة الـ 11 بعدما أحرز لاعبوه عدد 21 هدفا كأقوى خط هجوما بفارق هدف واحد عن بيراميدز وهدفين عن الأهلي.

رقم خاص لبيراميدز ويليه القطبين

ويعد فريق بيراميدز هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الحادية عشر بعدما حقق 7 فوز ويليه الأهلي والزمالك بعدد 6 انتصارات.

رقم سلبي لنادي غزل المحلة

ويمتلك فريق غزل المحلة رقما سلبيا في مسابقة الدوري المصري بعدما استقبلت شباكه عدد 18 هدفا كأكثر الفرق بالمسابقة ويليه فاركو بعدد 15 هدفا ثم مودرن سبورت بعدد 14 هدفا.

الاتحاد السكندري يتفوق علي جميع أندية الدوري

وتفوق الاتحاد السكندري علي جميع أندية الدوري المصري بعد مرور الجولة الـ 11 بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط كأقوي خط دفاع ويليه بيراميدز والأهلي والمصري وبتروجت وزد بعدد 7 أهداف لكل فريق.

الجونة والغزل الأكثر خسارة

ويعد فريق الجونة وغزل المحلة هما أكثر أندية الدوري المصري الممتاز تعرضا للخسارة بعد مرور 11 جولة بعدما خسر الفريق الساحلي وزعيم الفلاحين في عدد 7 مباريات من أصل 11 لقاء ويليهم إنبي ومودرن سبورت بعدد 6 لقاءات لكل منهما.

ملوك التعادلات في الدوري المصري

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز حتي الآن تحقيق أندية الأهلي وبتروجت وزد والاتحاد السكندري، عدد 5 تعادلات في مشوارهم بالمسابقة كأكثر الأندية تحقيقا للتعادل، فيما يعد الزمالك والبنك الأهلي وسموحة وغزل المحلة أقل الفرق تحقيقا للتعادل بعدد 2 مباراة فقط.

فوز وحيد لثلاث فرق

ثلاث أندية فقط وهم إنبي ومودرن سبورت والجونة حققوا الفوز في مباراة واحدة خلال مشوارهم في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد مرور الجولة الحادية عشر.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري الممتاز



ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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