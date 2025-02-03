ميلان يتعاقد مع مهاجم مكسيكي بديلا لـ موراتا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن التعاقد مع المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز، قادما من فريق فينورد الهولندي، لتعويض رحيل ألفارو موراتا إلى جالطة سراي التركي.

أرقام سانتياجو خيمينيز مهاجم ميلان الجديد

وانضم خيمينيز (23 عامًا)، والذي سجل 45 هدفًا في الدوري الهولندي خلال 73 مباراة، إلى ميلان، مقابل 32 مليون يورو، مع حزمة إجمالية تتجاوز 35 مليون يورو تشمل المكافآت والإضافات.

ووقع خيمينيز على عقد يمتد حتى صيف 2028، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا إضافية حتى صيف 2029.

فيما انضم موراتا إلى جالطة سراي، على سبيل الإعارة، مقابل 6 ملايين يورو، حتى يناير 2026.

بيان ميلان بشأن التعاقد مع سانتياجو خيمينيز

وقال ميلان في بيان "يسر النادي، الإعلان عن التعاقد الدائم مع سانتياجو خيمينيز من فينورد".

وتابع البيان "خيمينيز ولد في 2001 وبدأ مسيرته في الفئات السنية لكروز آزول، ثم ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2017، وسجل 21 هدفًا في 105 مباريات، وفاز مع النادي بكأس المكسيك وكأس السوبر المحلي".

ونوه "في صيف 2022، انتقل خيمينيز إلى فينورد، حيث خاض 105 مباريات وسجل 65 هدفًا، كما توج بألقاب الدوري الهولندي وكأس هولندا ودرع يوهان كرويف".

وواصل "خاض خيمينيز، أول مباراة له مع منتخب المكسيك في أكتوبر 2021، وحتى الآن شارك في 32 مباراة وسجل 4 أهداف".

ويُعد سانتياجو خيمينيز، ثاني صفقات ميلان الشتوية، بعد انضمام كايل ووكر، قادما من مانشستر سيتي.

ورغم أن خيمينيز وُلد في الأرجنتين، ويمثل المكسيك دوليًا، إلا أنه يحمل جواز سفر إيطالي، مما يعني أنه لن يشغل أحد مقاعد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الروسونيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.