الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

برلمان إيطاليا، فيتو
برلمان إيطاليا، فيتو

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن أعضاء مجلس منطقة فينيتو يزعمون أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصغر ظهر في فيديو وهو يستعرض فريسته في منطقة محمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس المحلي يشتبه في قيام نجل ترامب بإطلاق النار على بط من فصيلة نادرة في بحيرة البندقية في شمالي إيطاليا.

ووفقا للصحيفة، يُرجح أن تكون الفريسة إوزة حمراء الصدر، وهي طائر نادر للغاية في أوروبا. وقد نشر الفيديو على موقع إلكتروني متخصص في الصيد والمغامرة العالمي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب الابن كان في مدينة البندقية في ديسمبر 2024.

من جهة أخرى، طالبت النائبة البرلمانية عن تحالف الخضر واليسار المعارض، لوانا زانيلا، وزير البيئة الإيطالي، جيلبرتو بيشيتو فراتين، بتقديم تقرير إلى البرلمان حول الحادثة. 

وأكدت زانيلا أن إطلاق النار على الطيور والحيوانات المحمية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي.

 كما أشارت إلى أن الصيد في بحيرة البندقية محظور على غير المقيمين بشكل دائم في إيطاليا.

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