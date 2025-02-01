أهمها عدم استخدام الهاتف، 6 نصائح لنوم صحي

وجهت وزارة الصحة نصائح لنوم صحي في فترات الليل منها:

١- اجعل مكان النوم هادئ.

٢- قلل من التفكير في مهامك قبل النوم.

٣- احرص على النوم من 7 - 8 ساعات يوميًّا على الأقل.

٤- تجنب تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة قبل النوم.

٥-عدم استخدام الهاتف قبل النوم بـ 30 دقيقة.

٦- تجنب تناول المأكولات الدسمة قبل النوم.

وأكدت وزارة الصحة أن الحصول على القدر المناسب من النوم يوميًّا يساعد في خفض مستويات الكورتيزول المسببة للقلق والإجهاد.

والنوم بشكل منتظم أقل مما تحتاج إليه ليلًا قد يعرض الصحة وسلامة الإنسان للخطر، ولهذا السبب من الضروري إعطاء الأولوية لنومك وتحميه يوميًّا.

إن الحصول على نوم جيد ليلًا أمر مهم للغاية والنوم مهم بقدر أهمية تناول نظام غذائي متوازن ومغذي وممارسة الرياضة.

ويحتاج معظم الناس إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم، ويوجد أسباب تجعل الحصول على المزيد من النوم يساعد في دعم الجسم وصحة العقل.

1. يساعد على الحفاظ على الوزن أو خسارته



توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حاليًّا بأن يحصل البالغون على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.

وجدت دراسة أن البالغين الذين ناموا أقل من 7 ساعات في الليلة لديهم خطر متزايد بنسبة 41٪ للإصابة بالسمنة وفي الوقت نفسه، لم يزيد النوم لفترة أطول من الخطر.

يُعتقد أن تأثير النوم على زيادة الوزن يتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك الهرمونات والدافع لممارسة الرياضة.

على سبيل المثال، يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات هرمون الغريلين وتقليل مستويات هرمون اللبتين وهرمون الغريلين هو هرمون يجعلنا نشعر بالجوع بينما يجعلنا اللبتين نشعر بالشبع، قد يتسبب هذا في شعورنا بالجوع والإفراط في تناول الطعام.

ويدعم ذلك دراسة أخرى أظهرت أن الأفراد المحرومين من النوم لديهم شهية أكبر ويميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.

علاوة على ذلك، للتعويض عن نقص الطاقة، قد يؤدي الحرمان من النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر والدهون بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

2. قد يزيد من الأداء الرياضي

يمكن أن يعزز النوم الكافي المهارات الحركية الدقيقة ووقت رد الفعل والقوة العضلية والقدرة على التحمل العضلي ومهارات حل المشكلات.

علاوة على ذلك، قد يزيد قلة النوم من خطر الإصابة ويقلل من دافعك لممارسة الرياضة.

لذا، قد يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم هو الشيء الذي تحتاجه لرفع أدائك إلى المستوى التالي.

3-النوم يقوي صحة القلب

قد يؤدي انخفاض جودة النوم ومدته إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت أحد التحليلات من أصل 19 دراسة أن النوم أقل من 7 ساعات يوميًا أدى إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13٪.

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