"توليد الطاقة باستخدام توربينات الغاز" محاضرة علمية بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي وبالتعاون مع لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندي باسل ياسر، محاضرة بعنوان "Power Generation Using Gas Turbines" (توليد الطاقة باستخدام توربينات الغاز)، يأتي في إطار دعم المهندسين الشباب وتعزيز معرفتهم بأحدث التطورات في قطاع الطاقة.

تهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في هذا المجال، وتوفير مساحة للتواصل مع الخبرات العملية في قطاع الصناعة.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة، المهندس وليد ماضي أمين الصندوق وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

أثنى الدكتور مصطفى الحضري على جهود لجنة العلوم الهندسية والتدريب وحرصها على اختيار ندوات متخصصة تهم مهندسي الميكانيكا، الكهرباء، والإلكترو-ميكانيكا، بالإضافة إلى التطورات الحديثة في مختلف المجالات، مشددًا على أن الهدف الأول والأخير للنقابة هو خدمة المهندسين، وخصوصًا الشباب، وتقديم كل ما يفيدهم في مسيرتهم المهنية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السعدي على أهمية توفير الندوات العلمية المجانية والمُتاحة للمهندسين، مشيرًا إلى توجه مجلس النقابة بأكمله نحو تحقيق فائض مادي يمكن من خلاله تقديم منح مجانية ومدعومة في مختلف التخصصات الهندسية، ما يساهم في تعزيز مستوى المهندسين ودعمهم المستمر.

قدم المحاضرة المهندس هشام الجمل، مدير عام الإدارة الهندسية بشركة بترول أبو قير، والذي أعرب عن سعادته بالتواجد في النقابة وسط شباب المهندسين، مشيدًا بالدور الفعّال للنقابة في دعم المهندسين وتعزيز معرفتهم بالتطورات الحديثة.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود النقابة المستمرة لتعزيز المعرفة العملية للمهندسين وربطهم بالتطورات الحديثة في قطاع الطاقة والصناعة، بما يضمن تحسين كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل المتطور.

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