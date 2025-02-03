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رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد اليوم الأول لسوق اليوم الواحد ببشاير الخير

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

 شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم الأول سوق اليوم الواحد، والذي يتم إقامته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري، وذلك بحضور سكرتير عام الحي. 

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 يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري.

هذا وقد اشتمل السوق على عدد ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية.

 

هذا وقد شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السوق، وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعيه بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

 وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانيه وأشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير  والكهرباء والعلاقات العامة والإعلام بالحي.

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الفريق أحمد خالد حسن حي غرب المهندسة زينب السيد سوق اليوم الواحد

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