محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة واحدي مؤسسات المجتمع المدني، لإقامة مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة تحت اسم "مشروع وش السعد"، وذلك كنموذج مبتكر للتطوير الحضاري للقرية المصرية، وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور حاتم خاطر، مؤسس احدي مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الحضرية، والمهندسة رشا مغازي، ممثلة وزارة التنمية المحلية، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء المؤسسة.

سوق تجاري بقنا

وأكد محافظ قنا، خلال مراسم التوقيع، أن المركز الخدمي المقترح إقامته بنقادة يشمل سوقًا تجاريًا ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح، ما يمثل نقلة نوعية للمنطقة، ويسهم في خلق بيئة جاذبة للسكان، فضلًا عن دوره في التدريب الحِرفي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، مما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

مجمع وش السعد بقنا

وأوضح الدكتور حاتم خاطر، أحد اعضاء مؤسسات المجتمع المدني، أن "مجمع وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام، يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا، من خلال الربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع احد مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مشيدًا بدورها في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

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