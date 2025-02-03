ترامب: لا أحد مستثنى من التعريفات الجمركية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه لا يوجد أحد مستثنى من التعريفات الجمركية.

مشاركة الصين في قناة بنما

وقال ترامب: "الصين لن تشارك في مشروع قناة بنما لفترة طويلة، وسيتم التعامل مع الصين عبر قناة بنما".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الرسوم الجمركية على الصين كانت بمثابة ضربة افتتاحية"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق.



تصريحات ترامب

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم، إنه وافق على تعليق فوري للرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر بعد محادثة "ودية للغاية" مع رئيسة البلاد كلوديا شينباوم.

ترامب يعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك

وكتب دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد تحدثت للتو مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم. كانت محادثة ودية للغاية وافقت فيها على توفير 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكى: "سيتم تعيين هؤلاء الجنود على وجه التحديد لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".

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