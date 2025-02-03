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رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يتقدم على الوصل 2-0 في الشوط الأول

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

النصر السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، بتقدم رفاق كريستيانو رونالدو بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تقدم النصر السعودي بالهدف الأول عن طريق اللاعب علي الحسن في الدقيقة 25' بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق علي الحسن لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 43' عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم النصر بالهدف الثاني 

 

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي، اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
 

وشهد تشكيل النصر، مشاركة المهاجم الكولومبي جون دوران، الوافد من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويغيب عن كتيبة المدرب بيولي ضد الوصل، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، بسبب الإصابة، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، الذي عاد إلى بلاده بعد وفاة والده.

الوصل الإماراتي، فيتو
الوصل الإماراتي، فيتو

تشكيل النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: نواف بوشل - علي لاجامي - محمد سيماكان - سلطان الغنام.

الوسط: بروزوفيتش - أنجيلو - علي الحسن.

الهجوم: جون دوران - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور التالي.

 

تشكيل الوصل الإماراتي أمام النصر السعودي

أنس الزنيتي - سالم جمعة عوض - سيونج هيون جونج - إيه بيريز - عبد الرحمن صالح - سيدي بيه - بوفتيني - فابيو ليما - خيمينيز - جمال جاسم علي - جواو بيدرو 

 

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النصر السعودي مباراة النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي ملعب الأول بارك دوري أبطال آسيا للنخبة جون دوران

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