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رياضة

اليوم، النصر السعودي يصطدم بالوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يواجه نادي النصر السعودي، نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر والوصل 


وتقام مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس وSSC.


ويحتل نادي النصر السعودي، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما نادي الوصل الإماراتي خامسًا برصيد 11 نقطة.

وكان نادي النصر، قد فاز على الرائد بهدفين لهدف في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي، الخميس الماضي.

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