مهاجم الأهلي السابق ينضم لـ إنتر سيتي الإسباني

الأهلي، انضم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي السابق لصفوف فريق إنتر سيتي الإسباني، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية بالدوريات الأوربية اليوم الإثنين.

وأوضح النادي الإسباني أن موديست القادم من النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا سينضم لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ويحتل إنترسيتي المركز الأخير في دوري الدرجة الثالثة الإسباني في الموسم الجاري.

وانضم موديست لصفوف الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.

ألقاب موديست مع الأهلي

ومع الأهلي حصل موديست على الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ورحل موديست عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي في النصف الأول من الموسم الجاري.

أرقام صادمة لموديست مع الأهلي

وانضم موديست للأهلي في سبتمبر 2023 بتعاقد لمدة موسم قابل للتمديد تلقائيا بشروط معينة تتعلق بمشاركات اللاعب في المباريات وإسهاماته في تسجيل الأهداف والألقاب مع المارد الأحمر.

وساهم موديست مع الأهلي في 9 أهداف خلال 29 مباراة شارك فيها بقميص الأهلي في كل البطولات مسجلا 5 أهداف وصنع 4 آخرين، بمجموع دقائق لعب 1259 دقيقة لعب.

وشارك موديست مع الأهلي في بطولة الدوري في 17 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2، بينما شارك في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية لمدة 3 دقائق فقط قبل أن يتعرض للطرد المباشر.

وشارك موديست في 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا صنع خلالها هدفين وحصد مع الفريق اللقب في النهاية، كما شارك مع الأهلي في الدوري الأفريقي في 3 مواجهات لمدة 44 دقيقة لم يصنع أو يسجل خلالها.

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