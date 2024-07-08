موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا
كشفت تقارير صحفية عن وجهة الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي السابق، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، ورحيله عن الفريق.
وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن موديست في طريقه للعودة إلى أوروبا من جديد وذلك من خلال دوري الدرجة الأولى في تركيا.
تابع: "موديست قريب من الانتقال إلى صفوف فريق إغدير لمدة موسم واحد فقط لتدعيم صفوفه بعد أن كان على رادار جالطة سراي في السنوات الماضية".
وجه النادي الأهلي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي.
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