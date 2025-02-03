وكيل تعليم البحيرة يترأس لجنة الاختبارات الشخصية لاختيار ٣٣٠ موجها

ترأس يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لجنة القيادات المنعقدة اليوم تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار ٣٣٠ من المتقدمين للعمل كموجهين وموجهين أوائل وموجهين عموم للمواد الدراسية.

كما أكد وكيل الوازرة بالبحيرة، أهمية ودور الموجهين التربويين كأداه لتحسين وتجويد المنظومة التعليمية بكامل عناصرها وانها عملية شمولية تغطى جميع الجوانب التعليمية وتقوم بتطوير واحداث التكامل بما يكفل تحسين مخرجات ونواتج بيئات التعلم المختلفة وبرامج التطوير التربوى والتنمية المهنية وتنمية شخصية المعلم.









وقد أجريت المقابلات الشخصية مع المتقدمين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة وموجهى عموم المواد الدراسية بالمديرية المركزية لاختيار٣٠ من المتقدمين ( ٢٨٧ موجه _ ٣٨ موجه اول _ ٥ موجه عام ) وسد العجز فى وظائف التوجيه الفنى بالادارات التعليمية المختلفة.



واكد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد اللجنة التى ضمت خبراء وقامات تعليمية وجامعية ومباشرة أعمالها لاختيار القيادات الجديدة بشكل عملى دون مجاملة أو محاباه وذلك في إطار ضخ الدماء الجديدة وتطوير العمل الإداري بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية





حيث تم مراعاة معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية الجديدة وذلك على أساس من الخبره والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.





ويأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتقاء افضل الكفاءات والقيادات والعمل على ضخ الدماء الجديدة لقيادة عملية التنمية والتحديث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.