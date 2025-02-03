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أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وذلك غدًا.

 

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 04- 02- 2025 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 03-2-2025

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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