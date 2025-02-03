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رياضة

سامر عبدالرحمن مديرا فنيا لشباب الأهلي بعد أزمة ميدو

سامر عبدالرحمن
سامر عبدالرحمن

تولي سامر عبدالرحمن قيادة فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005 بعد تجارب ناجحة مع فرق قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء المواسم الماضية.

 

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قررت في وقت سابق إعفاء عبد الحميد حسن "ميدو"، مدرب فريق 2005 السابق، من منصبه بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي أمام زد مواليد 2005، والتي انتهت بفوز زد بركلات الترجيح. 


وشهدت مباراة الأهلي وزد مواليد 2005  ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الجمهورية للشباب، مشاجرة بين المدرب عبد الحميد حسن ومعتز محمد، مدافع الفريق ووصلت إلى تجاوزات وألفاظ غير لائقة.

 

 هذه الأحداث دفعت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إلي إعفاء المدرب عبدالحميد حسن من تدريب فريق الأهلي 2005 ثم تولي تامر حفني قيادة الفريق مؤقتا قبل الاستقرار علي تعيين سامر عبدالرحمن أحد أبناء النادي في منصب المدير الفني لفريق الشباب بالقلعة الحمراء مواليد 2005.

تجارب سامر عبد الرحمن التدريبية


سامر عبد الرحمن بدأ التدريب في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات وتولي أكثر من تجربة مع الكرة السعودية، في المواسم الماضية، أبرزها قيادته للفريق الأول بنادي الترجي السعودي في دوري الدرجة الثانية، لمدة موسمين، وفريق الجيل السعودي في دوري الدرجة الأولى، علاوة على قيادة أكثر من فريق مثل القادسية والرياض في دوري الشباب لأندية الممتاز فضلًا على قيادته تدريب فريق الناشئين بالنادي الأهلي وشباب بيراميدز وفريق مستقبل وطن في دوري القسم الثاني وفريق القناة في دوري المحترفين وفريق بورفؤاد والنجوم بالقسم الثاني.

وحقق سامر عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي السابق العديد من الإنجازات والبطولات في مشواره التدريبي واكتشف العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نواة لفرق الدوري الممتاز ومنتخبات بلادهم خلال السنوات الماضية.

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