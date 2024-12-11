سامر عبد الرحمن يكشف تفاصيل تجربته مع فريق بورفؤاد

أبدي سامر عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، رضاه عن تجربته الأخيرة في قيادة فريق بورفؤاد في دوري القسم الثاني ب الموسم الجاري بعد رحيله عن تدريب الفريق في ظروف مفاجئة رغم تواجد بورفؤاد في المراكز المؤهلة لترقي دوري المحترفين.

وقاد سامر عبدالرحمن فريق بورفؤاد لتقديم عروضه مميزة حتى آخر مباراة له مع الفريق بداية من مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس مصر في نهاية الموسم الماضي في مباراة أشاد بها خبراء الكرة في ذلك الوقت بعد تقديم بورفؤاد عرضًا مميزًا وبزوغ أكثر من لاعب رغم الخسارة بهدف نظيف من ضربة جزاء وكان فريق بورفؤاد أكثر من ند لنظيره طلائع الجيش طوال المباراة وكان أقرب لتحقيق المفاجأة بدور الـ 32 للبطولة.

وشدد عبد الرحمن أن الفريق طبق التكتيك الخاص به في جميع المباريات وفرض أسلوبه الهجومي والمعروف عنه في دوري القسم الثاني وأنه من غير المعقول أن يحقق الفريق الفوز في جميع المباريات ولا يوجد فريق بالعالم تحقيق الفوز في جميع المباريات ولكن الأهم هو تحقيق الهدف والذي كان يسير الفريق نحوه بالتأهل لدورة الترقي.

واستطرد بأنه دفع بجميع عناصر الفريق المقيدة خلال مشوار الدوري الأمر الذي كان سيعود بالإيجاب على الفريق في الدور الثاني خاصة في وجود مافسة شريفة بين الجميع للتواجد في التشكيل وإظهار قدراته.

وأكد نجم الأهلي السابق أن رحيله عن قيادة الفريق بمثابة المفاجأة خاصة أن الفريق كان يسير نحو هدفه بالتواجد في المركز المؤهل لدور الترقي المحترفين علاوة على تطور أداء اللاعبين خلال مشوار دوري القسم الثاني ب هذا الموسم وتقديم مستوي نال إعجاب الجميع بما فيهم الفرق المنافسة.

وواصل أنه نجح مع جهازه المعاون في إفراز أكثر من لاعب مميز من الشباب والاعتماد عليهم في التشكيل الأساسي ليكونوا نواة للفريق في مشواره نحو الصعود لدوري المحترفين.

وأوضح سامر عبد الرحمن أن من بين اللاعبين الذين راهن عليهم مع الفريق، أحمد عبد الرسول حارس المرمى مواليد 2004 والذي تم الدفع به في مركز حراسة المرمي بشكل أساسي رغم صغر سنه والذي ظهر بمستوى مميز.

وأشار إلى أنه راهن علي الحارس الشاب بعدما وافق في البداية علي تواجد الحارس في مباراة فريق 2005 قبل اللعب به كحارس أساسي للفريق طوال مشوار دوري القسم الثاني ب بعد هذه المباراة.

وقال عبدالرحمن أن الحارس الشاب أحمد عبد الرسول بمثابة الكنز للنادي سواء قيادة الفريق أو بيعه لأكبر الأندية في المستقبل بملايين الجنيهات.

ولم يتوقف الأمر عند عبد الرسول ووفقًا لسامر عبدالرحمن؛ فإن هناك أكثر من لاعب مميز تم الدفع بهم مع الفريق في مباريات هامة مثل مباراة طلائع الجيش في كأس مصر الموسم الماضي والتي تسببت في انضمام هشام وائل لاعب مواليد 2005 إلي تجمع منتخب الشباب بقيادة وائل رياض شيتوس كأول مرة ينضم لاعب من النادي لمنتخبات مصر للشباب.

كما نجح سامر عبدالرحمن في تطوير مستوى أكثر من لاعب مثل فارس زيادة لاعب مواليد 2003 والذي أصر بعد توليه المسئولية من قيده رغم إصابته ونجح عبد الرحمن في توظيفه في مركز جديد ونجح في خطف الأضواء إليه فضلًا عن تطور مستوى محمد بسيوني مواليد 2001 وتلقي اللاعبين عروض للعب بأندية أخري.

اللاعب أدهم هيثم كان أحد اللاعبين الذين تألقوا مع سامر عبد الرحمن خلال قيادة بورفؤاد وتصدر هدافي الفريق رغم عدم لعبه كمهاجم صريح بعدما راهن عليه المدرب الذي كان يعتمد عليه في فريقه السابق في المستقبل سبورت.

جدير بالذكر أن سامر عبد الرحمن أوضح عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك:"للتوضيح فقط.. انتهت علاقتي مع نادي بورفؤاد الأسبوع الماضي وقبل مباراتهم الأخيرة والفريق كان في المركز الثالث المؤهل لدورة الترقي ولم يهزم الفريق سوى مباراة واحدة وهي المباراة الأولى في الدوري أمام نادي النصر وبعد ذلك لم يهزم الفريق في أي مباراة ".

وواصل حديثه قائلًا:" فاز بورفؤاد في ثلاث مباريات وثلاث تعادلات مع المنافسين المباشرين المريخ والعبور والشمس علي ملاعبهمً في مباريات كنا فيها كلها أقرب للفوز والمباراة الأخيرة لي مع الفريق انتهت بالتعادل لعب الفريق منذ بداية الشوط الثاني بعشر لاعبين وكنا متأخرين بهدف ومع ذلك أحرزنا هدف التعادل وأضعنا أهدافًا بالجملة كالعادة في كل مباريات الفريق منذ بداية الموسم.. لن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك احترامًا للجميع".

تجارب سامر عبد الرحمن التدريبية

سامر عبد الرحمن بدأ التدريب في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات وتولي أكثر من تجربة مع الكرة السعودية، في المواسم الماضية، أبرزها قيادته للفريق الأول بنادي الترجي السعودي في دوري الدرجة الثانية، لمدة موسمين، وفريق الجيل السعودي في دوري الدرجة الأولى، علاوة على قيادة أكثر من فريق مثل القادسية والرياض في دوري الشباب لأندية الممتاز فضلًا على قيادته تدريب فريق الناشئين بالنادي الأهلي وشباب بيراميدز وفريق مستقبل وطن في دوري القسم الثاني وفريق القناة في دوري المحترفين.

وحقق سامر عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق العديد من الإنجازات والبطولات في مشواره التدريبي واكتشف العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نواة لفرق الدوري الممتاز ومنتخبات بلادهم خلال السنوات الماضية.

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