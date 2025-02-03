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خارج الحدود

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين،  عن  ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع  إلى 47,518 شهيدا  و111,612 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

صحة غزة تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

 

وجاء في تقرير وزارة الصحة اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 20 شهيد، منهم 18 شهيد انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1 شهيد جديد و20 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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عمليات انتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة في غزة إلى أن المساعدات الطبية التي تدخل لا تلبي 20‎%‎ من الاحتياجات العاجلة.

وأوضح أن الجهات الدولية استملت قوائم الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع بشكل مفصل.

وقال إن ما يدخل القطاع حاليا لا يقع ضمن دائرة الأولويات الطبية.

وحذر وكيل وزارة الصحة من "سياسة التلاعب في إدخال المساعدات عبر تأخير الضروري كي تبقى غزة تحت حصار مشدد لا تستطيع إعادة بناء نفسها".

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غزة العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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