رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع مسابقة أوائل الطلبة ويشيد بجهود التنظيم والمستوى المتميز للطالبات

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (فتيات)، والتي أقيمت بمشاركة نخبة من معاهد المنطقة، وهي: فتيات سيدي بشر، وفتيات السيوف، وفتيات الفتح المبين، وفتيات القويري، وفتيات سموحة، وفتيات أبي العزائم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

وخلال متابعته للمسابقة، حرص الدكتور "أبو خزيمة" على دعم الطالبات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهر خلال المنافسة، ومؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تعزيز التحصيل الدراسي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي بين الطالبات. كما أشار فضيلته إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة العلمية، وتحقيق التميز الأكاديمي في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح التحدي والتحفيز بين الطالبات، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال خوض تجارب تنافسية علمية، مشيرًا إلى أن إدارة رعاية الطلاب تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير المسابقات وفق معايير دقيقة تحقق الفائدة المرجوة للطالبات، وقد تعاونت رانيا منسي، الموجهة بإدارتي العامرية والمنتزه، بالإعداد والتنظيم للمسابقة، حيث أشرفت على كافة التفاصيل لضمان خروجها بالشكل اللائق، بالتعاون مع موجهي عموم المواد الذين تولوا وضع الأسئلة وتصحيح أوراق الإجابة ورصد النتائج، والأستاذة هناء خلف، عضو التربية الاجتماعية، كما قامت المشرفات المرافقات للطالبات بتقديم الدعم لهن طوال فعاليات المسابقة.

وفي ختام المسابقة، وجّه الدكتور "أبو خزيمة" الشكر والتقدير لكافة القائمين على التنظيم، وموجهي العموم، والمشرفات المرافقات، مثمنًا كافة الجهود، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على دعم الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الفرص لهم لإبراز مهاراتهم، بما يعزز مكانة التعليم الأزهري ودوره الرائد في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمعرفية.

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