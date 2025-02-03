الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع مسابقة أوائل الطلبة ويشيد بجهود التنظيم والمستوى المتميز للطالبات

المنطقة الازهرية
المنطقة الازهرية بالإسكندرية

 تابع  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (فتيات)، والتي أقيمت بمشاركة نخبة من معاهد المنطقة، وهي: فتيات سيدي بشر، وفتيات السيوف، وفتيات الفتح المبين، وفتيات القويري، وفتيات سموحة، وفتيات أبي العزائم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

مدبولي: استعدادات استثنائية لتأمين السلع قبل رمضان وتنسيق حكومي لتوفير المخزون الاستراتيجي

ياسمين رئيس تروج لمسلسها الرمضاني "منتهي الصلاحية"

وخلال متابعته للمسابقة، حرص الدكتور "أبو خزيمة" على دعم الطالبات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهر خلال المنافسة، ومؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تعزيز التحصيل الدراسي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي بين الطالبات. كما أشار فضيلته إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة العلمية، وتحقيق التميز الأكاديمي في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح التحدي والتحفيز بين الطالبات، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال خوض تجارب تنافسية علمية، مشيرًا إلى أن إدارة رعاية الطلاب تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير المسابقات وفق معايير دقيقة تحقق الفائدة المرجوة للطالبات، وقد تعاونت رانيا منسي، الموجهة بإدارتي العامرية والمنتزه، بالإعداد والتنظيم للمسابقة، حيث أشرفت على كافة التفاصيل لضمان خروجها بالشكل اللائق، بالتعاون مع موجهي عموم المواد الذين تولوا وضع الأسئلة وتصحيح أوراق الإجابة ورصد النتائج، والأستاذة هناء خلف، عضو التربية الاجتماعية، كما قامت المشرفات المرافقات للطالبات بتقديم الدعم لهن طوال فعاليات المسابقة.

وفي ختام المسابقة، وجّه الدكتور "أبو خزيمة" الشكر والتقدير لكافة القائمين على التنظيم، وموجهي العموم، والمشرفات المرافقات، مثمنًا كافة الجهود، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على دعم الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الفرص لهم لإبراز مهاراتهم، بما يعزز مكانة التعليم الأزهري ودوره الرائد في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمعرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية اوائل الطلبة الأزهر الشريف

مواد متعلقة

مدبولي: استعدادات استثنائية لتأمين السلع قبل رمضان وتنسيق حكومي لتوفير المخزون الاستراتيجي

ياسمين رئيس تروج لمسلسها الرمضاني "منتهي الصلاحية"

المركزي يدعم مشروعي تطوير محضن مستشفى النساء والتوليد وطوارئ الأطفال بمدينة عين شمس الطبية
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

منوعات

المزيد

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

مفتي الجمهورية: وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتة لا يعتريها ريبٌ ولا تنال منها الظنون

ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية