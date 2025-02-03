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أخبار مصر

الوزراء: رفع الطاقة الفندقية العائمة لـ 25 ألف غرفة بحلول 2030

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على جهود الدولة في تطوير قطاع السياحة النيلية، والتي تستهدف رفع الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وتعزيز إمكانيات مصر السياحية المتنوعة.  

وأوضح التقرير أن الدولة تعمل على الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا، مع بحث إمكانية إعادة تشغيلها، بهدف تعظيم العائد السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين للاستمتاع بجمال نهر النيل والتجارب السياحية الفريدة التي توفرها الرحلات النيلية.  

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير السياحة النيلية، والتي تشمل تحسين الخدمات الفندقية والارتقاء بجودة التجربة السياحية، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين المقاصد السياحية المختلفة على ضفتي النيل، مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.  

وأكد التقرير أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتنويع أنماط السياحة، واستغلال كافة المقومات الطبيعية والتراثية التي تتمتع بها مصر، لتحقيق معدلات نمو مستدامة في القطاع السياحي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

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