الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بانوراما الأزهر، رحلة افتراضية مشوقة في جناح المشيخة بمعرض الكتاب

عروض بانوراما الأزهر
عروض بانوراما الأزهر

تقدم مكتبة الأزهر الشريف لزوار جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كعادتها كل عام، من خلال بانوراما الأزهر؛ رحلة افتراضية جذابة تعرض تاريخ الأزهر الممتد لأكثر من ألف عام، وذلك عبر شاشة البانوراما بقاعة الندوات، حيث يتعرف رواد الجناح على مواقف الأزهر التاريخية المشرفة، والسير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، وتوثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف.

عروض بانوراما الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 


وأكد القائمون على عرض البانوراما، أن العرض يرتكز على  ٦ محاور رئيسية وهي: العمارة والتعليم والبعثات والدور الوطنى والشيوخ والشخصيات الخالدة، حيث تتناول البانوراما التطور المعماري للجامع الأزهر والمدارس التي ألحقت به، والأروقة التي أضيفت إليه والتوسعات التي زادت عليه منذ بداية نشأته سنة وحتى وقتنا الحالي.

 مراحل بداية التعليم داخل الجامع الأزهر والتطورات التي شهدها على مر العصور


كما تعرض البانوراما مراحل بداية التعليم داخل الجامع الأزهر والتطورات التي شهدها على مر العصور، واللوائح والقوانين التي نظمت العملية التعليمية بالأزهر، حيث كانت بداية التعليم عبارة عن حلقات دراسية بالجامع الأزهر وفي ٣٦٥هجريا كان أول مجلس علم بالجامع الأزهر.

وعن الوافدين والبعثات صوب أوروبا، عرض القائمون على بانوراما الأزهر رسوم بيانية توضح عدد الطلاب الوافدين وعدد الدول التى ترسل طلابها للدراسة بالأزهر الشريف، وعدد البعثات وأهدافها.

ويأتي محتوى الدور الوطني والشخصيات الخالدة على رأس معروضات بانوراما الأزهر، حيث سجلت كل المواقف والثورات التي شارك فيها شيوخ وعلماء الأزهر الشريف، كما تُعرف البانوراما الجمهور على سير شيوخ الأزهر والمناصب التي تقلدوها ومؤلفاتهم والصور النادرة والتسجيلات الإذاعية واللقاءات التليفزيونية والوثائق والمقالات منذ نشأة الجامع الأزهر إلى يومنا الحالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جناح الأزهر الأزهر الشريف الازهر الطلاب الوافدين جامع الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب

مواد متعلقة

الأزهر يعقد ورشة عمل حول المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية

انطلاق فعاليات اليوم الـ11 بجناح الأزهر في معرض الكتاب بمبادرة "القراءة والعلم"

رسميًا، الأزهر يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2025 الدور الأول

صيدلة جامعة الأزهر تحقق المركز 72 عالميًّا في تصنيف US NEWS
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

منوعات

المزيد

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

مفتي الجمهورية: وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتة لا يعتريها ريبٌ ولا تنال منها الظنون

ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية