بانوراما الأزهر، رحلة افتراضية مشوقة في جناح المشيخة بمعرض الكتاب

تقدم مكتبة الأزهر الشريف لزوار جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كعادتها كل عام، من خلال بانوراما الأزهر؛ رحلة افتراضية جذابة تعرض تاريخ الأزهر الممتد لأكثر من ألف عام، وذلك عبر شاشة البانوراما بقاعة الندوات، حيث يتعرف رواد الجناح على مواقف الأزهر التاريخية المشرفة، والسير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، وتوثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف.

عروض بانوراما الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب



وأكد القائمون على عرض البانوراما، أن العرض يرتكز على ٦ محاور رئيسية وهي: العمارة والتعليم والبعثات والدور الوطنى والشيوخ والشخصيات الخالدة، حيث تتناول البانوراما التطور المعماري للجامع الأزهر والمدارس التي ألحقت به، والأروقة التي أضيفت إليه والتوسعات التي زادت عليه منذ بداية نشأته سنة وحتى وقتنا الحالي.

مراحل بداية التعليم داخل الجامع الأزهر والتطورات التي شهدها على مر العصور



كما تعرض البانوراما مراحل بداية التعليم داخل الجامع الأزهر والتطورات التي شهدها على مر العصور، واللوائح والقوانين التي نظمت العملية التعليمية بالأزهر، حيث كانت بداية التعليم عبارة عن حلقات دراسية بالجامع الأزهر وفي ٣٦٥هجريا كان أول مجلس علم بالجامع الأزهر.

وعن الوافدين والبعثات صوب أوروبا، عرض القائمون على بانوراما الأزهر رسوم بيانية توضح عدد الطلاب الوافدين وعدد الدول التى ترسل طلابها للدراسة بالأزهر الشريف، وعدد البعثات وأهدافها.

ويأتي محتوى الدور الوطني والشخصيات الخالدة على رأس معروضات بانوراما الأزهر، حيث سجلت كل المواقف والثورات التي شارك فيها شيوخ وعلماء الأزهر الشريف، كما تُعرف البانوراما الجمهور على سير شيوخ الأزهر والمناصب التي تقلدوها ومؤلفاتهم والصور النادرة والتسجيلات الإذاعية واللقاءات التليفزيونية والوثائق والمقالات منذ نشأة الجامع الأزهر إلى يومنا الحالى.

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