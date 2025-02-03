رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع الورشة التدريبية لتطوير التوجيه الفني

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها سمير عمر، مدير إدارة التوجيه الفني، بتكليف من قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور قيادات التعليم بالمنطقة وعدد من موجهي عموم المواد المختلفة.

ياتى ذلك في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية وضمان سيرها وفق أعلى المعايير،

هدفت الورشة إلى مناقشة سجلات الموجهين ودور كل من الموجه، والموجه الأول، والموجه العام، إضافةً إلى استعراض آليات المتابعة والتقييم الميداني للعملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الموجهين أثناء تنفيذ مهامهم، وسبل تحسين أدائهم بما يحقق الجودة التعليمية المنشودة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أبو خزيمة على الأهمية الكبرى لدور التوجيه الفني في دعم المعلمين وتطوير أساليب التدريس، مشيرًا إلى أن التوجيه لا يقتصر فقط على متابعة الأداء، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني والتربوي الذي يسهم في تحسين جودة التعليم. كما شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الموجهين والمعلمين لضمان وصول المناهج والمفاهيم التربوية إلى الطلاب بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشارإلى أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، داعيًا الموجهين إلى مواصلة دورهم الحيوي في تطوير الأداء المهني للمعلمين، وتقديم التغذية الراجعة البناءة التي تسهم في تحسين بيئة التعلم داخل المعاهد الأزهرية.

وفي ختام الورشة، عبّر الدكتور أبو خزيمة عن شكره وتقديره لجميع الموجهين على جهودهم الدؤوبة، خاصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن ما بذلوه من جهود كان له أثر واضح في نجاح منظومة الامتحانات وتحقيق الانضباط التعليمي. كما أثنى على موجهي عموم المواد الذين أسهموا بفعالية في متابعة سير الامتحانات وتقديم الحلول الفورية لأي تحديات قد تطرأ.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التوجيهية التي يحرص قطاع المعاهد الأزهرية على تنظيمها، بهدف الارتقاء بمستوى التوجيه الفني وتعزيز دوره في تحقيق تعليم أزهري متميز يواكب تطورات العصر ويحقق أعلى معايير الجودة التعليمية.

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