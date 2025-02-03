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محافظات

لليوم الثاني محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

 أجرى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، زيارة للجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

لليوم الثاني محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد

 وخلال زيارته للمستشفى حرص المحافظ على مصافحتهم والحديث مع الجرحى والمرافقين لهم، مؤكدًا على أن مصر دوما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.


 وأشار المحافظ إلى أن عملية استقبال الجرحى الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي على أعلى مستوى في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

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 وأكد المحافظ، على أن استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.

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