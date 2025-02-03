مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة وسط سيناء

‏شهدت الطريق الأوسط في وسط سيناء مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ‫ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة في وسط سيناء





وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم ط ا ب 5868 تابعة للطب الوقائي بشمال سيناء.





وأسفر الحادث عن مصرع السائق أحمد عبد اللطيف عبد الرحيم 55 سنة جثمان -كسر بعظام الجمجمة، كما أصيب مهندس زراعي هشام محمد أحمد حسن 35 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفني زراعي نزيه عبد الموجود حمودة 59 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري وإصابة بالصدر وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، فيما تم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى.

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