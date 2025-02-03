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محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالسوق الحضري

افتتاح المعرض، فيتو
افتتاح المعرض، فيتو

 افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" في السوق الحضري المطور بشارع صبري القاضى بغرب مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وتفقد محافظ كفرالشيخ، المعرض الذي يشارك فيه 22 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، مع تخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشركة الدلتا للسكر، وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان استقرار الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، بهدف تلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بيلا في كفر الشيخ

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين بالمعرض حول توافر السلع والمنتجات والتخفيضات، والتي تشمل ياميش رمضان، والتمور، والمخللات بأنواعها، وقمر الدين، والمشروبات والعصائر، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والأسماك، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، والبيض، والمخبوزات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمنظفات، والعطارة، وغيرها من السلع المتنوعة.

 

حملات مكثفة لضبط الأسعار

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمراكز المحافظة، بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"، والتوسع في إقامة منافذ السلع، كما سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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الغرفة التجارية التموين كفر الشيخ الأسواق أهلا رمضان
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