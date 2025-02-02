نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

يعيش طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ حالة من الترقب الشديد لظهور نتائجهم للعام الدراسي 2024-2025، حيث يتابعون بحذر كبير سير أعمال التصحيح والمراجعة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان دقة النتائج.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال هذا الأسبوع، ليتم نشرها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بإستخدام رقم الجلوس أو الإسم.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام 66,200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، وتعمل المديرية على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة، لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ على أن جميع أوراق الإجابة تخضع لفحص دقيق وشامل، مشيرة إلى أنها تبذل جهدًا كبيرًا لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد.

وأكدت المديرية أنها تحرص على تطبيق معايير الدقة والشفافية، خاصة في ظل اهتمام الأسر الكبير بالنتائج التي تمثل نقطة تحول في مسار الطلاب الدراسي.

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