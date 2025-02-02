الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

كفر الشيخ
كفر الشيخ

يعيش طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ حالة من الترقب الشديد لظهور نتائجهم للعام الدراسي 2024-2025، حيث يتابعون بحذر كبير سير أعمال التصحيح والمراجعة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان دقة النتائج.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال هذا الأسبوع، ليتم نشرها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بإستخدام رقم الجلوس أو الإسم.

 

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام 66,200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، وتعمل المديرية على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة، لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

txt

"كفر الشيخ" تفتتح البرنامج المجمع للمرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل

وأكدت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ على أن جميع أوراق الإجابة تخضع لفحص دقيق وشامل، مشيرة إلى أنها تبذل جهدًا كبيرًا لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد.

 وأكدت المديرية أنها تحرص على تطبيق معايير الدقة والشفافية، خاصة في ظل اهتمام الأسر الكبير بالنتائج التي تمثل نقطة تحول في مسار الطلاب الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

وصول الرئيس السوري إلى الرياض في أول زيارة رسمية

انفجار وحريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

المحكمة التأديبية في البحيرة تنظر قضية طبيبة كفر الدوار اليوم

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

منوعات

المزيد

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

مصرع شخص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة في أستراليا

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المسارعة في الخيرات، تفسير الشعراوي للآية 61 من سورة المؤمنون (فيديو)

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية