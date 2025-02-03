"كتالوج "، مؤتمر خدام كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالشهداء

نظّمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، مؤتمرها السنوي السابع لخدامها وخادماتها، تحت عنوان "كتالوج"، على مدار 3 أيام.

مفاتيح الخدمة الحقيقية

جاء المؤتمر هذا العام ليجمع نحو 100 خادم وخادمة، اجتمعوا بروح واحدة، يبحثون عن مفاتيح الخدمة الحقيقية، مستلهمين من حياة المسيح النموذج الأمثل للخادم.

وفي قاعة الاجتماعات، جلس المشاركون منصتين بانتباه، حيث بدأت النقاشات حول دور الخادم ككتالوج حيّ للمسيح، يُرشد الآخرين ويعكس تعاليمه. ومع كل محاضرة، كانت الأبواب تُفتح على مفاهيم جديدة، حيث استعرض الحاضرون المكونات الأساسية لهذا الكتالوج، بدءًا من الحياة الروحية العميقة وحتى التفاعل العملي مع المخدومين.

لم يكن المؤتمر مجرد سلسلة من المحاضرات، بل رحلة متكاملة شملت دراسة في سفر ميخا النبي، بعنوان "كتالوج التوبة والرجاء"، فتعمّق المشاركون في معاني الغفران والعودة إلى الله، وسط أجواء من التأمل والصلاة. وعلى مدار الأيام الثلاثة، توالت الجلسات، حيث استمع الحضور إلى محاضرات مكثفة قدّمها الأب القمص إرميا يوسف، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقنا، بمشاركة نخبة من الآباء الكهنة والخدام من إيبارشيتي سوهاج وجرجا.

في اليوم الأول، تحوّلت أروقة المؤتمر إلى كرنفال تفاعلي، حيث تنقّل المشاركون بين غرف متعددة، لكل منها هدف ورسالة. في غرفة "ثعلب ولا أسد"، دارت مناقشات حول الذكاء الروحي والقيادة، بينما احتضنت غرفة أخرى تجارب علمية عن الخدمة، تجسّد كيف يمكن للخادم أن يكون مؤثرًا. أما الغرفة الثالثة، فقد امتلأت بروح المرح والتعلم، حيث جرت ألعاب هادفة صممت خصيصًا لتعميق مفاهيم الخدمة.

وفي اليوم التالي، اجتمع المشاركون في ورش عمل تفاعلية، حملت عنوان "خادم مع إيقاف التنفيذ"، حيث تعرّفوا على التحديات التي قد تعترض طريق الخدمة، وناقشوا سبل تجاوزها بروح الحكمة والمحبة. كانت كل ورشة بمثابة مرآة، تعكس واقعًا يعيشه الخدام، وتحثهم على المضي قدمًا، حاملين مشعل الإيمان والعطاء.

وفي الختام، اجتمع الجميع في مسابقة كبرى، تنافس فيها الحضور بأسئلة اختبرت معارفهم في مجالات متنوعة، قبل أن يُختتم المؤتمر بتوزيع الهدايا التذكارية، وسط أجواء من الفرح والامتنان، ليغادر كل مشارك وهو يحمل في قلبه رسالة جديدة، وكأنه صفحة جديدة في "كتالوج" الخدمة، مملوءة بروح المحبة والعطاء.



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