البابا كيرلس الرابع، أبو الإصلاح الذي أضاء درب التعليم والتجديد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا كيرلس الرابع، البطريرك المائة والعاشر من بطاركة الكرازة المرقسية، والمعروف بلقب "أبي الإصلاح"، نظرًا لدوره البارز في تطوير التعليم وتجديد الكنيسة القبطية.

قصة البابا كيرلس الرابع

وُلِد البابا كيرلس الرابع عام 1815م في بلدة الصوامعة شرق التابعة لأخميم، ونشأ في بيئة روحانية حيث تلقى تعاليم الكنيسة منذ صغره. وإذ امتلأ قلبه بمحبة الرهبنة، انطلق إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، حيث ترهب باسم الراهب داود الأنطوني. وبسبب علمه وتقواه، رسمه البابا بطرس الجاولي (البطريرك 109) قسًا، ثم عيّنه رئيسًا للدير، حيث اهتم بتعليم الرهبان وتطوير الدير.

كان لنشاطه الملحوظ أثر كبير، إذ أوفده البابا بطرس الجاولي إلى الحبشة لحل النزاعات الكنسية، وخلال وجوده هناك، تنيح البابا بطرس عام 1852م. وبعد فترة من الجدل حول اختيار البطريرك الجديد، رُسم القس داود الأنطوني مطرانًا عامًا عام 1853م تحت اسم الأنبا كيرلس، ثم صار بطريركًا للكنيسة القبطية عام 1854م.

شهدت فترة حبريته نهضة كبيرة، حيث وضع التعليم على رأس أولوياته، فأنشأ مدارس للبنين والبنات، واهتم بتدريس اللغة القبطية وألحان الكنيسة. كما أدخل الطباعة إلى الكنيسة القبطية واشترى مطبعة لنشر الكتب الدينية، مما ساهم في نشر الفكر الأرثوذكسي وتعاليم الكنيسة. ولم يقتصر إصلاحه على الجانب التعليمي، بل قام أيضًا بتجديد الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، ورسم عددًا من الأساقفة لخدمة الكنيسة، كما زار الحبشة لتقوية الروابط الكنسية مع المؤمنين هناك.

وبعد سبع سنوات من الجهاد المتواصل، تنيح البابا كيرلس الرابع في عام 1861م، مخلفًا وراءه إرثًا من الإصلاحات التي غيرت ملامح الكنيسة القبطية. حزنت الأمة كلها على رحيله، ودُفن جسده الطاهر في الكنيسة المرقسية بالقاهرة، بينما بقيت أعماله شاهدة على مسيرته الفريدة، التي جعلته يستحق بجدارة لقب "أبو الإصلاح".

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