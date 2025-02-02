الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا كيرلس الرابع، أبو الإصلاح الذي أضاء درب التعليم والتجديد

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا كيرلس الرابع، البطريرك المائة والعاشر من بطاركة الكرازة المرقسية، والمعروف بلقب "أبي الإصلاح"، نظرًا لدوره البارز في تطوير التعليم وتجديد الكنيسة القبطية. 

 

قصة البابا كيرلس الرابع

 

وُلِد البابا كيرلس الرابع عام 1815م في بلدة الصوامعة شرق التابعة لأخميم، ونشأ في بيئة روحانية حيث تلقى تعاليم الكنيسة منذ صغره. وإذ امتلأ قلبه بمحبة الرهبنة، انطلق إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، حيث ترهب باسم الراهب داود الأنطوني. وبسبب علمه وتقواه، رسمه البابا بطرس الجاولي (البطريرك 109) قسًا، ثم عيّنه رئيسًا للدير، حيث اهتم بتعليم الرهبان وتطوير الدير. 

كان لنشاطه الملحوظ أثر كبير، إذ أوفده البابا بطرس الجاولي إلى الحبشة لحل النزاعات الكنسية، وخلال وجوده هناك، تنيح البابا بطرس عام 1852م. وبعد فترة من الجدل حول اختيار البطريرك الجديد، رُسم القس داود الأنطوني مطرانًا عامًا عام 1853م تحت اسم الأنبا كيرلس، ثم صار بطريركًا للكنيسة القبطية عام 1854م. 

شهدت فترة حبريته نهضة كبيرة، حيث وضع التعليم على رأس أولوياته، فأنشأ مدارس للبنين والبنات، واهتم بتدريس اللغة القبطية وألحان الكنيسة. كما أدخل الطباعة إلى الكنيسة القبطية واشترى مطبعة لنشر الكتب الدينية، مما ساهم في نشر الفكر الأرثوذكسي وتعاليم الكنيسة. ولم يقتصر إصلاحه على الجانب التعليمي، بل قام أيضًا بتجديد الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، ورسم عددًا من الأساقفة لخدمة الكنيسة، كما زار الحبشة لتقوية الروابط الكنسية مع المؤمنين هناك. 

وبعد سبع سنوات من الجهاد المتواصل، تنيح البابا كيرلس الرابع في عام 1861م، مخلفًا وراءه إرثًا من الإصلاحات التي غيرت ملامح الكنيسة القبطية. حزنت الأمة كلها على رحيله، ودُفن جسده الطاهر في الكنيسة المرقسية بالقاهرة، بينما بقيت أعماله شاهدة على مسيرته الفريدة، التي جعلته يستحق بجدارة لقب "أبو الإصلاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا كيرلس الرابع قصة البابا كيرلس الرابع الكنيسة ابي الإصلاح الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

رغم الرفض الشعبي، وزير الخارجية الأمريكي يصل بنما لمناقشة مطالب ترامب

البابا كيرلس الرابع، أبو الإصلاح الذي أضاء درب التعليم والتجديد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

إلحق قدم، إغلاق باب التقديم لوظائف جديدة بدولة الإمارات والسعودية

أشرف بن شرقي: شعرت بالرعب عندما رأيت جماهير الأهلي أول مرة

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

منوعات

المزيد

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية