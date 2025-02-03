أشرف بن شرقي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

يبدأ أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة حيث يحتاج اللاعب إلى 10 أيام لإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق بتروجت استعدادا لمواجهة الفريقين الخميس القادم.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجت الخميس القادم إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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