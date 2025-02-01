اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الإثنين المقبل

قرر حزب الوفد انعقاد اجتماع الهيئة العليا برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، فى موعدها الدورى وفقا للائحة الحزب يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالمقر الرئيسى للحزب ودخول الحزب فى ذلك اليوم قاصر على أعضاء الهيئة العليا فقط.

زيارة حزب الوفد لمعبر رفح

كما تقرر إرجاء موعد الذهاب الى مدينة رفح الذى كان مقررا له صباح الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٣ لعدم الانتهاء من تسليمنا التصاريح الأمنية اللازمة، وسيحدد ميعاد لاحق.

وشهدت الساحة السياسية داخل حزب الوفد حالة من التوتر والانقسام بعد إعلان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، تأجيل اجتماع الهيئة العليا، وذلك بسبب سفره إلى معبر رفح البرى احتجاجًا على عمليات التهجير القسري للفلسطينيين. إلا أن هذا القرار واجه رفضًا شديدًا من قبل معارضيه داخل الحزب، الذين أكدوا ضرورة عقد الاجتماع في موعده المحدد، معتبرين أن زيارة معبر رفح يمكن تأجيلها إلى وقت آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.