الأزهر يعقد ورشة عمل حول المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية

عقدت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية"، بحضور الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ومسؤولي القطاعات والإدارات المعنية بالحوكمة بالأزهر، وحاضر فيها متخصصين من المعهد القومي للحوكمة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تعريف مسؤولي الحوكمة بقطاعات الأزهر بأحدث ما توصلت إليه علوم الإدارة

وقال الدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إن الورشة تهدف إلى تعريف مسؤولي الحوكمة بقطاعات الأزهر بأحدث ما توصلت إليه علوم الإدارة، والمراجعة الداخلية، والحوكمة المؤسسية، وإطلاعهم على كل ما يتعلق بالحوكمة المؤسسية من مبادئ، وأهداف، وآليات تنفيذ، وغيرها من الأدوات والآليات.

وتأتي هذه الورشة في إطار خطة مشيخة الأزهر للارتقاء بمنظومة العمل داخل جميع الإدارات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها على المدى البعيد والقصير.

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