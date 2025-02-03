الإثنين 03 فبراير 2025
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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بنسبة نجاح 76.5%

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025، اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول 

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.5% وجاء ذلك بحضور صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025
 وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025
 وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موجها  مديرية التربية والتعليم بإعداد تكريم للمتفوقين لرعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية  .

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025
من جانبه، قال صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 116802 طالب حضر منهم 112833 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 86348 طالبًا، بنسبة نجاح 76.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس.

 

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا عبر المنصات التعليمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول التوقيتات والإجراءات.

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