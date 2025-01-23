الخميس 23 يناير 2025
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آخر التطورات عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2024-2025

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنيا  عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

وينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا الخميس الموافق 22 يناير.

 

وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة المنيا الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 100 ألف طالب وطالبة.

 

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الأول 

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 
تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 

وببدأ كنترولات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

 

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا

 وتتوقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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