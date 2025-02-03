الإثنين 03 فبراير 2025
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سياسة

الشيوخ يحيل طلبات النهوض بالبحث العلمي للجنة التعليم بالمجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتعقيب وزير التعليم العالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

 

مناقشة الارتقاء بالبحث العلمي أمام جلسة الشيوخ

 

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الابتكار والبرامج التعليمية والبحث العلمي، يلبي احتياجات الدولة في ضوء رؤية استراتيجية 2030.

 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات

وأشار الوزير، إلى أن 70% من إنتاج  البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات، مؤكدا أن الربط بين الجامعات والمراكز البحثية يمثل أهمية كبيرة.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يضم كافة الكيانات التعليمية والبحثية، والربط بينها وبين ما قبل التعليم قبل الجامعي وبعد الجامعي، قائلا: هذه الاستراتيجية هي التي تحقق رؤية الدولة 2030.

 إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية في ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.

رؤية البحث العلمي تقوم على احتياجات الصناعة

وقال: رؤيتنا تقوم على احتياجات الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة المقرر إطلاقها قريبا بدعم يصل لنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين في مجال الصناعة والنهوض بها.

 

 الحكومة حريصة على إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الحكومة حريصة على إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال استغلال البحث العلمي في تحقيق الرؤية الاقتصادية.

 

ولفت إلى أن مصر تتحول من مرحلة استخدام المعرفة، إلى إنتاجها وتصديرها، مؤكدا أن البحث العلمي ينتج في مصر ويتم تصديره للخارج.

 

وكشف وزير التعليم العالي، أن هناك العديد من الأبحاث المصرية سواء باللغة العربية أو الأجنبية، لتسهيل الإطلاع عليها من الخارج.

 

وأكد الوزير، أن هناك ثقة عالمية في البحث العلمي والإنتاج العلمي في مصر، في ضوء الانتقال من نقل المعرفة إلى تصديرها.

إطلاق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم التحالفات الإقليمية مع الصناعة 

وأشار إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم التحالفات الإقليمية مع الصناعة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعاون بين كافة الجامعات والمراكز البحثية.

 

وأعلن أن ترتيب مصر في مستوى البحث العلمي على مستوى العالم تقدم ليصل للمرتبة 25.

 

 

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التعليم التعليم العالي التعليم الجامعي البحث العلمي الشيوخ

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