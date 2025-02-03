مطالبات بالشيوخ بعقد بروتوكولات تعاون بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج

اتفق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية ملف البحث العلمى، وسط اقتراحات بحل مشكلة التمويل من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين المراكز البحثية وقطاعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن البحث العلمى من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها، باعتباره محورا رئيسيا فى التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف الجبلى، أن الجميع يتفق حول أن مشكلة البحث العلمى، تنحصر فى التمويل، وهو أمر يمكن مواجهته مثلما قام العالم به من قبل، وهو من خلال الربط بين المراكز البحثية والمراكز الإنتاجية المستفيدة من نتائج البحث العلمى، مثل مراكز الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية التى تحتاج إلى مواكبة التطور.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن دور البحث العلمى واضح خلال الفترة الماضية فى بعض المجالات، منها قطاع الزراعة، حيث يتضح ذلك الدور فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل نتج عنها زيادة كبيرة فى حجم الإنتاج من تلك المحاصيل مثل القمح والأرز وغيرها.

وأضاف الجبلى:"ما نريده الآن، هو أن يكون لدينا منهج عمل واضح، لتطوير البحث العلمى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بين مراكز البحوث والمراكز الإنتاجية لخدمة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية ".

وأوضح أن ذلك المنهج يضمن لنا استمرارية عمل البحوث والتطوير وتحقيق ما نريد التوصل اليه من خلال مفهوم الربط بين البحث العلمي والمراكز الإنتاجية المستفيدة من ذلك البحث العلمى.

رئيس ثقافة الشيوخ يطالب ربط الإنتاج بالبحث العلمي في مصر

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمود مسلم:"لا تقدم بدون علم أو بحث علمي، خاصة في الدول غير الغنية مثل مصر..الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة، الآن تصبح لدينا قرابة 116جامعة مصرية بنسبة تزيد عن122%عن السنوات الماضية،أذن الإتاحة أصبحت موجودة ونريد الأن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج علمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية".

وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشآت الصناعية.

ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:الدول لا تبنى بالتبرعات والحديث عن هذا الأمر خاطئ،ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريخية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشآت الصناعية،وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر .

كما شدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم

وقال:المرحلة الانتقالية لمصر انتهت،ومازال لدينا مشكلة كبيرة فى اختيار القيادات الجامعية،ولايعقل أن تدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالاعمال،هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة.

كما طالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات لدعمهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية.

الأبحاث العلمية تساهم فى حل مشكلات المجتمع

وأكدت النائبة سهير عبد السلام، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ميزانية البحث العلمى 1.2% من الناتج القومى الإجمالى، وهو ما يتطلب الوقوف على النتائج التى سيقدمها البحث العلمى للدولة المصرية.

وقالت: أن البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين، وهو ما يتطلب الاستعانة بكل الباحثين فى المجالات المختلفة، والبحث العلمى من الممكن أن يعالج قضايا يعاني منها المجتمع على سبيل المثال، الإلحاد، التطرق، المثلية الجنسية، إضافة للقطاعات المختلفة الزراعة، الصناعة وغيرها "، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمى فى الحياة اليومية، ويعكس ان البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين.

وأشارت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إن زيادة موارد الدولة الاقتصادية من الممكن أن يكون للبحث العلمى دور فى زيادتها، وهناك العديد من الدول التي تعتمد على البحث العلمي لتحسين مواردها الخاصة.

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