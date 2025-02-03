نواب الشيوخ: المراكز البحثية حبر على ورق

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وقال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مراكز البحوث الزراعية قدمت أبحاث جيدة بشأن أنواع التقاوي والمبيدات وربط بين طبيعة التربة التي تزرع قمح والتربة التي تزرع البنجر.. كل هذه أمور نجحت فيه البحوث الزراعية، لكن ماذا عن العشوائية التي تتعامل بها بعض المراكز البحثية؟

العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة الدقهلية

وطرح "عبد العزيز" مثال على العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة الدقهلية، ورغم وجود أزمة مالية نعاني منها فقد قرر الوزير الأسبق بتطبيق فكرة تبطين الترع وصرف في هذا الإجراء المليارات، ثم جاء الوزير التالي وقرر تطبيق تغطية الترع، ثم جاء وزير ثالث ورفض عملية التبطين والتغطية للترع! فما مصير ما تم صرفه من مليارات ومن يتحمل ثمن هذه العشوائية والتخبط؟

واستنكر النائب العشوائية والتخبط التي تتحكم في المراكز البحثية والخطط التي تعملها بها، ويجب أن تنتهي.

كما تساءل النائب في كلمته؛ ماذا قدمت الجامعات الخاصة في مسألة البحث العلمي، رغم أن هذه الجامعات تتحصل على مصروفات عالية جدًا مقارنة بالتعليم الحكومي، وما عدد الأبحاث التي تم نشرها من الجامعات الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي؟

واعتبر النائب أن هناك "ازدواجية" بين التعليم الخاص والتعليم العام في مسألة الأبحاث العلمية.

مراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج

وطالبت النائبة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ مراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج والاستفادة منها لتعظيم التنمية في مصر.

ووصفت النائبة الدكتورة راندا مصطفي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن لبحث آليات تطوير منظومة البحث العلمي، هذه القضية "بالأمن القومي"للبلاد.

وقالت: نحن الآن في فترة حرجة عالميا والبحث العلمي من أهم الآليات التي يمكن استخدامها لحماية البلاد وتحديد الخطط في عدد من القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والمحاصيل بهدف زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية وإمكانية تطوير الزراعات داخل الصحراء، وذلك بالاستفادة من مياه الأمطار والإنتاج الحيواني سواء السمكي أو الداجني أو الحيواني.

تشكيل لجنة فورية لمراجعة الأبحاث

وشددت النائبة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ علي ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة فورية لمراجعة الأبحاث المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة بكليات الزراعة والعلوم والهندسة وخروج تلك الأبحاث لحيز التطبيق.

وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ:مصر لديها باحثين متخصصين ومحترمين ويعملوا باقل الامكانيات وأبحاثهم لا ترى النور،ولدينا حاضنات أعمال للاستفادة من هذه البحوث.

وثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة الجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم منظومة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات من أجل توفير فرص التعليم لكل أبناء مصر وأجيالها القادمة.

وقال دعبس: إن هناك توسع بصورة كبيرة جدا في منظومة التعليم بدليل أنه في عام 2014 كانت عدد الجامعات 46 جامعة، أما الآن فقد وصل العدد الي 116 جامعة بزيادة وصلت إلى 30 بالمائة كما ان عدد المدارس في 2014 كانت 45 ألف مدرسة والان وصل العدد الي 61 ألف و500 مدرسة بزيادة وصلت الي 33 بالمائة وهذا انجاز كبير يحسب للقيادة السياسية والحكومة.

وأكد دعبس علي أنه لابد من أن يتواكب التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية مع التوسعة الجارية في المنشآت التعليمية وفي هذا المجال لابد من العمل بصورة كبيرة علي تغيير الواقع من خلال العديد من الأمور الهامة.

واقترح دعبس عدة امور للتطوير ومنها العمل على تغيير أسلوب التدريس وتغير أسلوب المناهج التعليمية وأن يتم الاعتماد على الأقسام العلمية والتطبيقية أكثر من المحاضرات وأن يكون هناك تفاعل حقيقي في العملية التعليمية وعلينا في هذا الأمر الاستفادة من تجارب الآخرين في التطوير والتحديث

البحث العلمى فى غرفة الإنعاش ومراكز الأبحاث حبر على ورق وتحولت لموظفين

وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: إن البحث العلمى فى مصر فى غرفة الإنعاش منذ فترة كبيرة، حيث تحولت مراكز البحوث إلى موظفين فقط.

مراكز أبحاث فى كل الاتجاهات والمجالات

وأضاف وهبة، أنه للأسف لدينا مراكز أبحاث فى كل الاتجاهات والمجالات، إلا أنها حبر على ورق، متابعا: "بتعمل دكتوراهات على مدار أربعة وعشرين ساعة، ولا نتيجة لهذا البحث العلمى فى النهاية".

وتابع رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ:"مشكلتنا فى البحث العلمى هى التمويل، ولكن لو ركزنا فى احتياجاتنا من البحث العلمى، سنتمكن من إنتاج ما نستهدفه".

وشدد النائب إيهاب وهبة، أننا نريد التركيز فى مجالات الصناعة والزراعة باعتبارها قطاعات إنتاجية، مشيرا إلى ملف البرمجيات والتطوير التكنولوجى، الذى تحدث عنه الرئيس السيسى من قبل، باعتباره مجال سوق العمل المستقبلي، متسائلا"عن النتائج التي تحققت فى هذا المجال خلال تلك الفترة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.