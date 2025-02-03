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اقتصاد

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

سعر جرام الفضة -
سعر جرام الفضة - فيتو

سعر جرام الفضة، تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرية، سواء للاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية، وخلال السطور التالية ترصـد “ فيتو” آخر مستجدات أسعار الفضة بالسوق المحلى اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 محدثة بشكل لحظى. 

اقرأ التالي: بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة


سعر جرام الفضة

تضاف إلى سعر الفضة الخام مصنعية تختلف من محل لآخر، وتُقدر بحوالي 25 جنيهًا مصريًا للجرام.

سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

أسعار سبائك الفضة

تتوفر سبائك الفضة بأوزان مختلفة، وتختلف أسعارها بناء على الوزن والنقاء. 

  • سبيكة 1 كيلو جرام: حوالي 985 دولار امريكى.
  • سعر الفضة عيار 999: حوالى 0.99 دولار امريكى.
  • سعر الفضة عيار 921: حوالي 985 دولار امريكى.
سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

الفضة (Silver) المعدن الثمين 

 الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

 

الفضة - فيتو 
سعر جرام الفضة

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم ملاحظة أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات أسعار.
سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

 

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على  السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار. 

 تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة حيث إن الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة. 

 

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