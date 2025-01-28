محمد شريف ينافس محرز على جائزة في الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الأسبوع الـ17 من دوري روشن.

محمد شريف ينافس الكبار

ودخل هدف محمد شريف لاعب المنتخب الوطني وفريق الخليج في مرمى الأخدود ضمن الأهداف المرشحة للفوز بأفضل هدف في الجولة 17 من دوري روشن.

كما ينافس شريف على الجائزة كل من الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي بهدفه ضد الرائد ونكودو لاعب ضمك بهدفه في مرمى الاتحاد.

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