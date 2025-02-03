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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 3 مارس المقبل.

إحالة 269 متهما إلى جنايات القاهرة و24 حدثا لمحكمة الطفل


وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.


ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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محيط مجلس الوزراء محكمة الطفل محكمة جنايات القاهرة

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