الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 3 فبراير المقبل.

إحالة 269 متهما إلى جنايات القاهرة و24 حدثا لمحكمة الطفل

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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المجمع العلمي مجلس الوزراء الدائرة الأولى إرهاب محكمة الطفل أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء

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