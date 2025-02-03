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حوادث

تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية في حريق سيارة بالسلام

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة السلام حول سيارة نشب بها حريق بدائرة القسم، أنه لا توجد شبهة جنائية. 


وتبين من تقرير المعمل الجنائي أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران وتبين من المعاينة تفحم السيارة.


حريق سيارة بالسلام 


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وبالفحص تبين تفحم سيارة بالكامل، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة قسم شرطة السلام ثان

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