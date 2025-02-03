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رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة تيم إف سي بدور الـ 16 لكأس مصر

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة  تيم إف سي اليوم الإثنين، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس مصر

تشكيل الجونة أمام تيم اف سي 

وكان الجونة قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على القناة بهدفين نظيفين في دور الـ 32، بينما حقق تيم إف سي مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الاتحاد السكندري من البطولة بعد الفوز عليه بنفس النتيجة في الدور السابق.


ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من خسارة الجونة أمام حرس الحدود بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي سجل خلالها عبد الرحمن جودة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم الإثنين بين الجونة وتيم إف سي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.. على النحو التالي:

تجدر الإشارة إلى أن تيم إف سي يعتبر من الفرق التي حققت مفاجآت في بطولة كأس مصر هذا الموسم، حيث تمكن من إقصاء فريق الاتحاد السكندري.

 

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بطولة كأس مصر تشكيل الجونة الدوري المصري كأس مصر نادي الجونة

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