الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

التحقيق مع أسرة شاب لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة في عين شمس

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

استدعت نيابة عين شمس أهل شاب لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة لسماع أقوالهم.  

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بحقنة بداخلها مخدر الماكس.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة عين شمس عين شمس غرفة عمليات النجدة

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