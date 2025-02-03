القصة الكاملة لباحثة مصرية شابة أبهرت العالم.. ياسمين مصطفى أنتجت ديزيل وزيت من قش الأرز.. انهالت عليها العروض من دول أجنبية.. وكرمتها ناسا بإطلاق اسمها على كويكب

ياسمين يحيى مصطفى، نابغة مصرية لفتت إليها أنظار العالم منذ عام 2015، واليوم يكرمها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على تفوقها بعد أن أطلقت وكالة ناسا اسمها على أحد الكويكبات، وأهدى إليها درع الوزارة تقديرًا لتفوقها في مجال العلوم والتكنولوجيا، وطالبها بتقديم دورات للدعاة والواعظات حول توجيه جمهور المساجد نحو الابتكار والإبداع.

العالم يحتفي بالنابغة المصرية ياسمين يحيى مصطفى

العالم كله احتفى بالباحثة المصرية ياسمين يحيى مصطفى، فقد اختارت شركة هاينمان الأمريكية قصة النابغة "ياسمين يحيى مصطفى"، بنت قرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لتضعها في كتاب عام 2021، وتم طبع مليون نسخة من الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لتوزيعه فى المكتبات والمدارس كقصة يتعلم منها الطلاب على الرغم من ان الكتاب ليس كبيرًا، لكن الشركة عملت على إنجازه لمدة تجاوزت الـ 3 سنوات.

تكريم وزير الأوقاف للنابغة المصرية ياسمين مصطفى،فيتو

بداية معرفة العالم بالباحثة النابغة ياسمين يحيى مصطفى كان في عام 2015، عندما شاركت فى معرض انتل الدولي للعلوم والهندسة وتم تصعيدها، ومثلت مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول، وأصبحت أول مصرية وعربية تحصل على المركز الأول على العالم عن مجال علوم الأرض والبيئة، في السابقة التي تُعد الأولى فى العالم العربي والعالم في هذا المجال.

لم تكتف ياسمين مصطفى بذلك، لكنها شاركت فى مسابقات كثيرة وفعاليات دولية أكثير، ولفتت إليها أنظار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، التي قامت بإطلاق اسم عائلتها على مجموعة من الكويكبات والتي سُميت باسم "MOUSTAF 31910"

شركة هاينمان الأمريكية اختارت قصة النابغة ياسمين يحيى مصطفى للكتابة عنها، فيتو

ياسمين مصطفى تنتج طاقة من قش الأرز

وبدأت قصة النابغة المصرية ياسمين مصطفي في سن مبكرة، عندما لفتت الأنظار بابتكار نظامًا لتحويل قش الأرز والمخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة، مما يساعد في الحد من التلوث الناتج عن حرق هذه المخلفات، وقد كانت متفوقة فى دراستها، وبدأت البحث العلمى مبكرًا.



كما أن قصة النابغة المصرية ياسمين يحيى تثبت أن العلم هو الطريق إلى التغيير، فالفتاة المصرية التي وُلدت في محافظة دمياط، والتي كانت شغوفة منذ صغرها بالعلوم والتكنولوجيا، وكان لديها فضول لمعرفة كيف تعمل الأشياء حولها، فلم تكن مجرد طالبة عادية، بل كانت دائمًا ما تبحث عن حلول جذرية لمشاكل البيئة والمجتمع حولها.

ياسمين مصطفى مع كتابها، فيتو

ففي سن الخامسة عشرة، لاحظت ياسمين مصطفى مشكلة حرق قش الأرز في مصر، وهي أزمة بيئية تتسبب في سُحب سوداء ضخمة من التلوث، تُعرف باسم "السحابة السوداء"، فكرت لماذا لا نحول هذه النفايات إلى شيء مفيد؟!

وبدأت ياسمين في البحث والتجربة، وابتكرت نظامًا لتحويل المخلفات الزراعية - مثل قش الأرز - إلى طاقة نظيفة! يعتمد الاختراع على استخدام البكتيريا لتحليل المخلفات وإنتاج الغاز الحيوي، الذي يمكن استخدامه كوقود نظيف.

بحث النابغة المصرية ياسمين مصطفى يحقق شهرة عالمية

ولم يكن هذا مجرد فكرة، بل مشروعًا حقيقيًا شاركت به في مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة (Intel ISEF) 2015، وهي واحدة من أكبر المسابقات العلمية لطلاب المدارس في العالم. ونجحت في الحصول على المركز الأول عالميًا في مجال الأبحاث البيئية!

النابغة المصرية ياسمين مصطفى، فيتو

بعد فوزها، تم تكريمها من قبل العديد من الجهات العلمية في مصر وخارجها، لكن أكبر تكريم جاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)

وحققت ياسمين يحيى مصطفى، الباحثة والمخترعة المصرية الشابة، شهرة عالمية بسبب اختراعاتها المبتكرة في مجال الطاقة والبيئة.

بعد نجاحها في بحث مخلفات الأرز، شاركت في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF 2015)، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الأبحاث البيئية، وتم تكريمها من قِبل وكالة "ناسا"، فأطلقوا اسمها على أحد الكويكبات تقديرًا لمجهوداتها العلمية الكبيرة، برغم أن عمرها لا يتجاوز الـ27 عامًا.

إنتاج ديزل وزيت وأسمنت وسماد عضوى من قش الأرز

قصة نبوغ الباحثة والعالمة المصرية الشابة ياسمين مصطفى كانت حديث العالم، فظهرت ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرًا في مصر، وساهمت في تشجيع الشباب على البحث العلمي والابتكار.



وحصلت النابغة ياسمين مصطفى على المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة في بيتسبورغ عام 2015، لاختراعها جهاز يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قش الأرز على درجة حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية، وتمرير الغازات الناتجة عن الحرق على طحالب لتنتج "بايو ديزيل وزيت" واستغلال الغازات الناتجة بعد ضغطها في توليد أنواع الطاقة المختلفة، واستغلال رماد القش في صناعات متعددة مثل الأسمنت والسماد العضوى، وتم تقديمه في مشروع أطلق عليه اسم (القوة الكامنة في قش الأرز).

وقامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإطلاق اسمها على كويكب باسمها تقديرًا لاكتشافها العلمي المتميز، وهذا التكريم لا يحصل عليه إلا العلماء الكبار!، أصبح هناك كويكب في الفضاء يحمل اسم "Yasmin Mostafa"، لتبقى بصمتها خالدة بين النجوم!

عروض الدول الأجنبية تنهال على ياسمين مصطفى

وذكرت وكالة الفضاء "ناسا" أنها كرمت الباحثة النابغة ياسمين مصطفى لأنها قامت بتحويل التحديات إلى فرص، فبدلًا من أن تشتكي من التلوث، وجدت حلًا علميًا مفيدًا، ما أثبت أن العلم هو مفتاح التغيير، وببحثها واختراعها، استطاعت إحداث فرق حقيقي في المجتمع.

ورفعت ياسمين مصطفى اسم مصر عالميًا، وجعلها نجاحها مثالًا مشرفًا للشباب المصري والعربي.

تكريم النابغة المصرية ياسمين مصطفى، فيتو

بعد هذا النجاح، واصلت ياسمين مسيرتها العلمية، حيث حصلت على عدة منح دراسية وفرص تعليمية متميزة. وهي تسعى الآن لاستكمال أبحاثها في مجال الطاقة والبيئة.

واصلت ياسمين مصطفى مسيرتها العلمية، فحصلت على عدة منح دراسية وفرص تعليمية متميزة، حيث تلقت عدة عروض من دول أجنبية لتنفيذ مشروعها، ولكنها رفضت وأصرت على تنفيذ مشروعها في مصر بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وهي تسعى الآن لاستكمال أبحاثها في مجال الطاقة والبيئة؛ وهي الآن تدرس تخصص هندسة بترول فى middle east technical university بشمال قبرص.

وتم تكريمها من قبل مؤسسة "القدرات" للتدريب وتنظيم الفعاليات الإدارية الإماراتية، الجهة المنظمة لمعرض تنمية وتطوير الشباب العربي.

وتُعد قصة ياسمين مصطفى مصدر إلهام للعديد من الشاب العربي، لأنها أثبتت أن الابتكار ليس بحاجة إلى إمكانيات ضخمة، بل إلى شغف وتصميم، كما تمكنت من توظيف العلم لحل مشكلات بيئية حقيقية تواجه المجتمع؛ وأصبحت رمزًا للشباب الطموح الذي يمكنه تحقيق إنجازات عالمية رغم التحديات.



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