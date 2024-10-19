البيئة تكثف جهودها لمكافحة حرق قش الأرز في الدقهلية والشرقية

قامت وزارة البيئة بجولات ميدانية مكثفة بمحافظتي الدقهلية والشرقية، لمتابعة تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، وخاصة تلك الناتجة عن حرق قش الأرز.

واستهدفت الجولات التي قادتها الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة، عدة مناطق في المحافظتين، حيث تم فحص مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات الزراعية، ورصد أي حالات حرق مكشوف.



ورغم الجهود المبذولة، تم رصد عدد من الحالات التي قام فيها بعض المزارعين بحرق قش الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكدت وزارة البيئة أهمية التعاون بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لضمان نجاح منظومة مكافحة حرق قش الأرز، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين للبحث عن بدائل اقتصادية لاستخدام قش الأرز.



وشددت الوزارة على أهمية توعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز على البيئة والصحة، وتشجيعهم على استخدام طرق بديلة للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تحويلها إلى سماد عضوي أو استخدامها كوقود حيوي.