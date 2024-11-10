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حصلت على المركز الأول، «منى» تصنع الشنط والعرائس من قش الأرز بالدقهلية (فيديو وصور)

صناعة الشنط والعرائس،
صناعة الشنط والعرائس، فيتو

أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا تحت عنوان “حصلت على المركز الأول في المبادرة الوطنية للتحضر الأخضر.. صناعة الشنط والعرائس المتحركة صديقة للبيئة من إعادة تدوير قش الأرز بالدقهلية”.

والتقت "فيتو" بـ منى جمال عبد الفتاح خريجة كلية التربية النوعية، اقتصاد منزلي، وصاحبة مشروع صناعة الشنط والعرائس المتحركة الصديقة للبيئة من إعادة  تدوير قش الأرز. 


 

وأكدت منى حصولها  على المركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية فئة المرأة فى المبادرة الوطنية للتحضر الأخضر Cop 29 على مشروع صناعة الشنط والعرائس المتحركة صديقة البيئة من إعادة التدوير من خامات قطنية للحصول على منتج مستدام يلائم المجتمع المحلى.

 

وشددت على حرصها في  تصنيع أكياس القماش المصنوعة من خامات صديقة للبيئة ويستخدمها أصحاب المحلات وأصحاب المنتجات الأون لاين فى تكييس وتغليف منتجاتهم بشكل ملائم ويكون بديل الأكياس البلاستيك.

وتابعت اتجهت أيضًا بالتوازي مع المصنوعات اليدوية إلى تصنيع العرائس المتحركة من بواقي الأقمشة لزيادة توعية الأطفال ونشر روح البهجة والمرح.

وقالت منى إنها تتمنى الوصول إلى مستوى راقي في التصنيع ينافس الأسواق المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض المميزة مثل تراثنا وديارنا باسم المحافظة. 

كما قالت منى: “الجديد في شغلي أن العرائس بعد ما كانت عيونها ثابتة أصبحت متحركة وإن شاء الله في تطور”.

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