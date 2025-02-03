اختتام دورة تدريبية حول مكافحة الإيدز ونشر الوعي الصحي في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ فعاليات دورة تدريبية متخصصة حول "طرق مكافحة الإيدز ونشر الوعي الصحي"، والتي نظمتها إدارة التدريب برئاسة الدكتور أحمد الباز، بالتعاون مع إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد العدوي، وتحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية.

تفاصيل الدورة التدريبية

وأقيمت الدورة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحي بالمحافظة، وقدم خلالها محاضرون متخصصون محتوى علميًا ثريًا، حيث ألقى الدكتور أيمن رمضان، مدير مركز المشورة، محاضرة شاملة في اليوم الأول، بينما قدم الدكتور إبراهيم عامر، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب جامعة كفر الشيخ، محاضرة قيّمة في اليوم الثاني، إلى جانب محاضرة للدكتور محمد نجيب، مسؤول ملف الإيدز بالمديرية، الذي استعرض أبرز المعلومات حول المرض وطرق مكافحته.

وهدفت الدورة إلى تعزيز وعي العاملين في المجال الصحي والمجتمع بمرض الإيدز، وطرق انتقاله، وسبل الوقاية منه، إضافةً إلى تزويد المشاركين بأحدث أساليب التشخيص والعلاج، وتمكينهم من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين.

كما ركزت الدورة على أهمية دمج المرضى في المجتمع، والتشجيع على الفحص المبكر لاكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى، مما يسهم في تحسين فرص العلاج، إلى جانب نشر ثقافة الوقاية عبر الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب السلوكيات الخطرة.

وفي ختام الفعاليات، وجهت إدارتا التدريب والطب العلاجي الشكر والتقدير للمحاضرين على جهودهم المتميزة، وأشادت بتفاعل المشاركين، مؤكدةً استمرار تنظيم مثل هذه الدورات لرفع الوعي الصحي وتعزيز جهود مكافحة الأمراض.

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