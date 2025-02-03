للمرة الثامنة، افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية بتخفيضات 30% على السلع

افتتحت محافظة الجيزة سوق اليوم الواحد بمنطقة العمرانية، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وتُطرح السلع داخل السوق بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويقام السوق بالتعاون بين المحافظة، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كبار التجار، وشركات القطاع الخاص، ويستمر حتى نهاية اليوم.

وأوضح السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الأسواق توفر كافة السلع الأساسية، ومنها: الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرةً إلى أهمية مشاركة الشركة القابضة في تعزيز هذه الأسواق من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة السيد بلاسي عن الاستعدادات الجارية لإقامة معارض “أهلًا رمضان” بنطاق محافظة الجيزة، اعتبارًا من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لمعارض “أهلًا رمضان” داخل أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، بهدف طرح كافة السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة، لضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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